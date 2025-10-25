Министр экономики Германии Катерина Райхе во время визита в Киев была вынуждена провести около часа в бомбоубежище отеля из-за обстрелов украинской столицы. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили DW, ссылаясь на информацию от сопровождавшей министра делегации.

«Министр экономики ФРГ Райхе и её делегация были вынуждены укрыться в бункере в Киеве примерно на час. Все члены делегации чувствуют себя хорошо», — отметили в министерстве. Бомбоубежище располагалось в подземной парковке отеля, которая сейчас не используется по назначению, сообщает Handelsblatt.

Сигнал об обстреле поступил на телефон сопровождавшего Райхе репортёра Bild.

На пресс-конференции Райхе назвала происшествие «гнетущим (единичным — ред.) опытом», а для украинцев — «к сожалению, тяжелой повседневностью». «Эта ночь ещё раз очень убедительно показала мне, что российские атаки на украинское население направлены на то, чтобы обессилить его», — подчеркнула министр, передаёт агентство dpa.