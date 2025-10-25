В Германии 25 октября были взорваны две 160-метровые градирни атомной электростанции Гундреммингена — крупнейшей в стране. Это событие стало первым заметным этапом демонтажа станции, остановленной в 2021 году в рамках политики отказа от атомной энергетики.

Взрывы прогремели ровно в полдень по местному времени (14:00 по Баку), и, по данным местного портала NiUS, они символизируют конец атомной эпохи и начало новой эры в энергетике Германии. Однако некоторые эксперты и пользователи соцсетей считают этот шаг экономически нецелесообразным.

АЭС Гундреммингена была введена в эксплуатацию в 1967 году, а последний энергоблок остановлен в 2021 году. Демонтаж станции планируется завершить к 2030 году.