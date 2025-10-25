В немецком Билефельде около 4 000 человек вышли на демонстрацию против высказываний канцлера Фридриха Мерца о миграции, сообщает Bild. Протест прошёл вечером 24 октября под лозунгом «Мы и есть городской облик!» и был организован «Билефельдским альянсом против правых».

В акции участвовала зампредседателя фракции СДПГ Вибке Эсдар. Протесты в немецких городах планируется продолжить на выходных.

Ранее Мерц заявил, что миграционная проблема остаётся заметной в «облике германских городов», что вызвало критику оппозиции и членов правящей коалиции, а слова канцлера сочли расистскими.