В деревне Харуф на юге Ливана один человек был ранен в результате удара израильского беспилотника по автомобилю, стоявшему недалеко от школы, сообщает ливанская газета «Аль‑Ахбар».

Как отмечается, целью атаки стал родственник высокопоставленного члена «Хезболла» Аббас Хасан Карка, убитого в ходе израильского авиаудара вчера в деревне Туль. По данным израильских СМИ, он якобы занимал пост командующего тыловым обеспечением южного фронта «Хезболлы».

Со стороны Армия обороны Израиля официальных комментариев пока не поступало.