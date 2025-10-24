В Тбилиси на фасаде здания по адресу улица Бесики, 24, где находится дом-музей выдающегося азербайджанского писателя Джалила Мамедкулизаде, совершен акт вандализма.

На барельефе, где надпись «Азербайджан» была выполнена кириллицей, слово закрасили белым маркером, в результате чего оно стало неразборчивым, сообщает АПА.

Председатель Совета старейшин азербайджанцев Грузии Исаг Новрузов заявил, что не осведомлён об этом факте.

В посольстве Азербайджана в Грузии сообщили, что инцидент взят под контроль, и повреждённая часть барельефа будет восстановлена.