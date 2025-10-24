Франция планирует поставить Украине дополнительные зенитные ракеты Aster и истребители Mirage.

Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в ходе встречи «коалиции желающих» по оказанию помощи Киеву, запись выступления опубликована на странице Елисейского дворца в социальной сети X.

«В ближайшие дни мы поставим ракеты Aster, проведем новые программы обучения (украинских военных — прим.) и направим дополнительные самолеты Mirage», — сказал он.

Макрон добавил, что Париж совместно с участниками коалиции «объявит о дополнительных инициативах».

Кроме того, французский лидер заявил, что «коалиция желающих» обязана продолжать помогать Украине в вопросах укрепления энергетической инфраструктуры».