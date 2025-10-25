Ереванская встреча доказала свою перспективность, а это значит, у сторон есть шанс на продолжение и расширение данной инициативы. Об этом в беседе с Minval Politika сказал политический аналитик, почетный председатель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян — участник встречи представителей гражданского и экспертного сообщества Армении и Азербайджана, которая была организована в армянской столице 21-22 октября при содействии руководства обеих республик для продвижения мирных инициатив.

Напомним, что данные обсуждения впервые состоялись в двустороннем формате, то есть без участия представителей третьей стороны. Участники круглого стола провели обсуждения относительно продвигаемой мирной повестки и реализации мер по укреплению доверия между общественностью Армении и Азербайджана.

Говоря об атмосфере, которая царила во время общения, Б.Навасардян отметил, что главным на встрече было реалистичное и одновременно конструктивное отношение к обсуждаемым вопросам.

«Вопросы охватывали весь спектр взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном. Собеседники понимали всю глубину сохраняющихся противоречий, но пытались найти оптимальные решения в конкретной ситуации. Благодарен всем принявшим участие коллегам за понимание миссии служить эффективным коммуникационным мостом между как официальными Баку и Ереваном, так и широкой общественностью двух стран», — сказал политолог.

Также собеседник рассказал о том, как в отношении подобных инициатив проявляет себя армянская общественность.

«В подобном формате и статусе встреча проходила впервые. Непосредственная вовлеченность государственных структур и даже такой частный фактор, как организация специального чартерного рейса, придавали инициативе особое звучание. Поэтому и реакцию я бы не стал сравнивать с другими проектами с участием представителей неправительственного сектора. Как и следовало ожидать, мы столкнулись в Армении — полагаю, и в Азербайджане также — с повышенным вниманием и некоторой настороженностью по отношению к конкретным участникам. Однако уверен, что в конечном итоге люди будут судить по делам, и в этом смысле есть повод для оптимизма», — поделился собеседник.

Говоря о планах по поводу организации подобных встреч в будущем, Навасардян отметил, что каждый из десяти участников инициативы на данном этапе вовлечен в армяно-азербайджанский диалог сразу по нескольким направлениям, «поэтому продолжать будем в любом случае».

«Моя организация — Ереванский пресс-клуб стремится развивать взаимодействие с коллегами из Азербайджана по повышению качества освещения региональной тематики в СМИ. Что касается именно этого формата, думаю, ереванская встреча доказала свою перспективность, а значит, есть шанс для продолжения и расширения инициативы», — уверен активист.

Также Навасардян ответил на вопрос о решении президента Азербайджана Ильхама Алиева отменить запрет на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана, о котором было объявлено во время государственного визита азербайджанского лидера в Казахстан. Алиев тогда уточнил, что первым в Армению отравится партия казахстанского зерна.

«Естественно, это важный шаг как в практическом смысле, тем более что из Еревана прозвучало заявление аналогичного характера в ответ, но и как сигнал того, что в обеих странах крайне заинтересованы ускорить процесс разблокирования коммуникаций. Есть безусловная взаимная заинтересованность в том, чтобы движение грузов происходило не только через территорию третьих стран, как сейчас, но и напрямую. А это непосредственно связано с темпом восстановительных работ, необходимых для эффективного железнодорожного сообщения», — заключил Навасардян.