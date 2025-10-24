Утром 24 октября Херсон подвергся массированному обстрелу со стороны российских военных. Как сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры, удары велись из реактивных систем залпового огня по жилым районам города.

По предварительным данным, в результате атаки погибли две женщины, еще 14 человек получили ранения, среди них 16-летний подросток. В пресс-службе уточнили, что информация о пострадавших уточняется.

Сообщается, что все пострадавшие находились на улице или в собственных домах во время обстрела. Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, транспортные средства и объекты инфраструктуры.