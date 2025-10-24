Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять возможный саммит между Россией и США, направленный на прекращение войны в Украине. По его словам, диалог является важным инструментом для достижения мира.

«Мы всегда готовы принять такую встречу у себя. Жаль, что саммит в Будапеште не состоялся. Любой диалог может быть полезен для прекращения войны. Турция с самого начала выступала за справедливый мир, поддерживая контакты с обеими сторонами конфликта», — отметил Эрдоган в интервью журналистам на борту самолета по возвращении из тура по странам Персидского залива.

Президент подчеркнул, что хорошие отношения Турции с Россией и США и доверие к стране с обеих сторон дают ей преимущество в продвижении к миру, и Анкара намерена использовать эту позицию на благо всего человечества.