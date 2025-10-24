Президент США Дональд Трамп побил рекорд по общей продолжительности частичных приостановок работы федерального правительства (шатдаунов). За два своих срока суммарная длительность этих приостановок достигла 57 дней, сообщает портал Axios.

В первый срок Трампа шатдаун продолжался 36 дней, а текущая приостановка работы правительства уже преодолела отметку в 21 день.

Предыдущий рекорд принадлежал 39-му президенту США Джимми Картеру: с 1977 по 1981 год пять приостановок работы правительства суммарно продлились 56 дней. Во времена Билла Клинтона (1993–2001) произошло два шатдауна общей продолжительностью 26 дней.