Новые антироссийские санкции «существенно не скажутся» на экономическом самочувствии страны.

Об этом говорится в заявление президента России Владимира Путина в ходе общения с прессой после завершения съезда Русского географического общества.

Он считает, что эти ограничения «существенно не скажутся» на экономическом самочувствии страны. Путин напомнил, что Трамп на своем первом сроке ввел самое большое количество санкций против России.

«Ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением. «Санкции — недружественный акт, он не укрепляет российско-американские отношения», — сказал лидер государства.

