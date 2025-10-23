Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит возможной аннексии Израилем Западного берега реки Иордан. В интервью журналу Time он подчеркнул, что в случае такого шага Соединённые Штаты полностью прекратят оказание помощи еврейскому государству.

«Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. Мы получили от них огромную поддержку, и Израиль не может сейчас пойти на аннексию. Если это всё же случится, Израиль лишится всей поддержки со стороны США», — подчеркнул американский лидер.