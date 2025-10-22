Во время недавнего государственного визита в Казахстан президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о снятии запрета на транзит грузов в Армению через азербайджанскую территорию. Глава государства отметил, что все ограничения, существовавшие с момента оккупации, аннулированы, и первым таким транзитным грузом явилось казахстанское зерно.

«Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», — сказал азербайджанский лидер.

В интервью Minval Politika армянский блогер и активист Ишхан Вердян поделился своими ожиданиями, а также ответил на вопросы относительно открывающихся для Армении перспектив в пору реализации мирной повестки в регионе Южного Кавказа.

— Как Вы оцениваете данный шаг с точки зрения нормализации отношений между Баку и Ереваном?

— Открытие транспортных и транзитных путей до Армении через территорию Азербайджана — событие системного значения, которое невозможно переоценить. Впервые за всю историю независимой Армении восточная граница рассматривается не как линия раздела, а как возможная зона экономической активности и взаимодействия. Это принципиально новое явление, меняющее восприятие самой географии региона.

Кроме того, заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева способно разрушить устоявшиеся в армянском обществе стереотипы и несоответствующую реальности картину мира, что, безусловно, создаёт условия для ускорения процесса мирного урегулирования и перехода к более прагматичной, взаимовыгодной повестке.

— Как это повлияет на экономическую составляющую Армении?

— Открытие новой ветки для поставок зерна в Армению через территорию Азербайджана создаёт принципиально новую экономическую ситуацию. В отличие от прежней зависимости от России, этот шаг формирует возможность диверсификации поставок, что снижает уязвимость армянской экономики.

Диверсификация — это не просто замена одной зависимости на несколько более устойчивых связей, но и путь к постепенному восстановлению экономического суверенитета. В долгосрочной перспективе это неизбежно скажется положительно на уровне жизни, устойчивости и общем развитии страны. Есть надежда, что этот шаг станет первой ласточкой взаимной региональной интеграции — прежде всего экономической. Если процесс продолжится, транспортных и торговых маршрутов станет больше, ассортимент товаров расширится, и регион постепенно обретёт тот облик, который ему изначально был свойственен, если бы не искусственно созданная Карабахская проблема.

— Ереван уже выразил свое отношение к этому, поблагодарив руководство Азербайджана. Как в целом это восприняли в Армении?

— В целом новость в Армении восприняли положительно. Чувствуется, что общество ожидало подобного шага — не только как дипломатического жеста, но и как знак возможных перемен. Этот шаг, безусловно, положительно скажется и на имидже Азербайджана в глазах граждан Армении, который всё чаще будет ассоциироваться не с конфликтом, а с конструктивными инициативами.

Разумеется, в Армении есть и те, кто критикует подобные шаги — это хорошо известные реваншистские круги, представители так называемого карабахского клана. Однако их реакция предсказуема: они традиционно выступают против любых инициатив, ведущих к миру и стабильности.

На мой взгляд, правительство Армении должно продолжать выбранный курс, не обращая внимания на критику со стороны оппонентов. Тем более что большинство населения страны поддерживает шаги премьер-министра Никола Пашиняна, видя в них реальную перспективу нормализации и выхода из затянувшегося кризиса.

— Данный шаг может придать импульс нормализации армяно-турецких отношений?

— Да, безусловно, этот процесс может оказать положительное влияние и на нормализацию армяно-турецких отношений. Более того, буквально сегодня появилась информация о готовящейся встрече представителей Армении и Турции для обсуждения текущей повестки, что свидетельствует о движении в этом направлении.

Как бы то ни было, Турция изначально связывает нормализацию отношений с Арменией с прогрессом в армяно-азербайджанском диалоге. Поэтому любые позитивные шаги Еревана и Баку неизбежно отражаются и на западном векторе — отношениях с Анкарой. В этом смысле развитие транспортных и экономических связей между Арменией и Азербайджаном является ключом к разблокировке и армяно-турецкого направления.

— Есть информация, что в Ереван отправилась группа представителей азербайджанского гражданского общества с тем, чтобы поспособствовать продвижению мирных инициатив. Что Вы думаете об этом? Какова роль гражданского общества в этом деле?

— Я, безусловно, искренне приветствую любую инициативу, особенно гражданскую, которая способствует продвижению мирной повестки и сближению обществ. Такие шаги создают пространство доверия, необходимое для устойчивого мира между странами. Очень надеюсь, что задуманное уважаемыми представителями гражданского общества внесёт свой вклад в развитие открытого и честного диалога между двумя народами.

Вместе с тем нельзя не отметить и определённые риски. Сегодня в Армении есть деятели из реваншистской среды, которые, осознав неизбежность мирного процесса, стараются представить себя в роли миротворцев и гражданских активистов, хотя ранее занимали противоположные позиции. Среди них есть представители дашнакских структур, пытающиеся интегрироваться в процессы, к которым они не имеют искреннего отношения.

Именно поэтому важно, чтобы диалог между обществами проходил под эгидой подлинных сторонников мира, а не тех, кто стремится использовать его в своих политических интересах. И добросовестные участники мирного процесса должны проявить ответственность, чтобы не допустить проникновения деструктивных элементов, способных исказить цели и суть диалога.