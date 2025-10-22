Глава МИД Польши Радослав Сикорский в социальной сети X прокомментировал публикацию венгерского коллеги Петера Сийярто, выразив надежду, что Вооруженные силы Украины смогут вывести из строя нефтепровод «Дружба».

«Я надеюсь, что вашему соотечественнику, майору Мадьяру (командующему Силами беспилотных систем Украины Роберту Бровди — прим. ред.), удастся реализовать это, и поставки нефти будут идти через Хорватию», — написал польский министр.

Сикорский также заявил, что гордится решением польского суда освободить гражданина Украины, которого ранее подозревали в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».