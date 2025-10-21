СМИ — и азербайджанские, и казахстанские — с особым вниманием следят за государственным визитом президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан. Переговоры завершились недавно, и подводить их итоги пока рано. Однако уже очевидно, что у Баку и Астаны есть немало тем для обсуждения. Это и логистика, причём не только Средний коридор, проект которого был презентован Алиеву и Акаеву, но и транспортировка через Азербайджан казахстанских углеводородов. Всё больше внимания привлекает инвестиционное сотрудничество. SOCAR и «КазМунайГаз» ведут переговоры об освоении месторождения «Дунга». Это лёгкая нефть с малым содержанием серы, что делает её привлекательной на мировом рынке и облегчает вопрос транспортировки.

Наконец, есть и такая сторона вопроса. Чёрное море сегодня — это фактически зона боевых действий. При этом основной экспорт казахстанской нефти по-прежнему идёт через Новороссийск по трубопроводу, проходящему вокруг Каспийского моря с севера. И всё чаще транзит этой нефти оказывается сорванным. Наконец, как показывают учения «Единство – 2025», развивается военное сотрудничество Азербайджана с государствами региона, в том числе Казахстаном.

Однако куда важнее рассматривать и нынешний визит, и политические процессы между Баку и Астаной в общерегиональном контексте. Именно на это обратил внимание в социальных сетях помощник президента Хикмет Гаджиев:

«За последние месяцы президент Ильхам Алиев совершил три визита в страны Центральной Азии — в Туркменистан, Таджикистан и Казахстан. Сегодня президент Ильхам Алиев находится с государственным визитом в Казахстане. Ранее отношения между Азербайджаном и Центральной Азией часто описывались по формуле “5+1” — пять центральноазиатских государств плюс Азербайджан как отдельный партнёр. Однако сегодня эта формула превратилась из простой математической концепции в политическую и историческую реальность, а также — в нечто вроде “химического соединения”, преобразовавшись в единое “6”, отражающее углубляющуюся интеграцию, формирование единого геополитического пространства и общую судьбу этих народов, основанную на общей истории, культуре, традициях, этническом и языковом родстве».

А вот тут нужны подробности. В советские и первые постсоветские годы было принято рассматривать всё и вся через незыблемое региональное деление: «Закавказье», «Средняя Азия», «Прибалтика»… Потом, со скрипом, всё же пришли к согласию, что «Прибалтика» — это страны Балтии, а «Закавказье» — Южный Кавказ. Теперь наступает черёд новой политической географии.

Как оказалось, у Азербайджана, который входит в Совет Европы, принимал у себя первые Европейские игры и чьи футбольные команды играют в еврокубках, намного больше общего с государствами Центральной Азии. Причём не только «советское наследство» или «отсутствие языкового барьера благодаря использованию русского языка». Скорее можно говорить о возрождении в регионе, если угодно, исторической географии. Стержнем которой ещё в древности был Великий Шёлковый путь.

Здесь не обойтись без экскурса в историю. На рубеже девяностых – нулевых Центральную Азию называли «шкатулкой с драгоценностями, запертой в центре континента». Огромные и очень привлекательные природные ресурсы сочетались здесь с отсутствием независимой системы их экспорта. На протяжении десятилетий после распада СССР здесь по сути действовала «система одного окна», и этим окном была Россия — как и сложилось в советские годы.

На рубеже десятых – двадцатых годов XXI века к востоку от Каспийского моря начался нешуточный геополитический шторм. Центральная Азия, доселе изолированная и закрытая, стремительно открывалась миру и отказывалась от системы «одного окна». Тому было много причин — начиная от санкций, наложенных на Россию ещё в 2014 году после аннексии Крыма, и заканчивая стремлением Кремля продолжать выстраивать отношения с бывшими республиками по «советской схеме»: «Москва решила — на местах выполнили».

Украинская война, начавшаяся в феврале 2022 года, принесла с собой новые вызовы. Прежние пути экспорта и транзита через Россию оказались заблокированы. Российский рынок из-за падения курса рубля тоже потерял прежнюю привлекательность — несмотря на все исторические связи. Это уже заставляло искать новые пути, и здесь роль «окна в мир» взял на себя Азербайджан — с новой, уже современной логистикой, независимой системой трубопроводов, железными дорогами, новым торговым портом на Каспии, паромной переправой и т. д.

По сути, эта новая география во многом повторяла Великий Шёлковый путь. Да, в древности он шёл в обход Каспийского моря, но современные технологии позволяют контактировать напрямую и использовать Транскаспийский маршрут. Тем более что Азербайджан располагает здесь необходимой инфраструктурой.

Теперь, как уже рассказывал Minval, одной из важных статей сотрудничества в региональном аспекте становятся вопросы безопасности. Совместные учения «Единство – 2025» дают здесь ещё одну пищу для размышлений. По сути дела, сегодня Азербайджан и страны Центральной Азии уже де-факто формируют единую логистическую, экономическую, инвестиционную систему. А она дополняется всё более тесным сотрудничеством в военной сфере и сфере безопасности. Это уже позволяет говорить о формировании в центре Евразии «шестёрки» стран — Азербайджана и пяти центральноазиатских государств.