Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев опубликовал в соцсети Х пост о визите президента Ильхама Алиева в Казахстан.

«За последние месяцы президент Ильхам Алиев совершил три визита в страны Центральной Азии — в Туркменистан, Таджикистан и Казахстан. Сегодня президент Ильхам Алиев находится с государственным визитом в Казахстане. Ранее отношения между Азербайджаном и Центральной Азией часто описывались по формуле «5+1» — пять центральноазиатских государств плюс Азербайджан как отдельный партнер. Однако сегодня эта формула превратилась из простой математической концепции в политическую и историческую реальность, а также — в нечто вроде «химического соединения», преобразовавшись в единое “6”, отражающее углубляющуюся интеграцию, формирование единого геополитического пространства и общую судьбу этих народов, основанную на общей истории, культуре, традициях, этническом и языковом родстве», — написал он, опубликовав видео.