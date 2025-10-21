Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев опубликовал в соцсети Х пост о визите президента Ильхама Алиева в Казахстан.
«За последние месяцы президент Ильхам Алиев совершил три визита в страны Центральной Азии — в Туркменистан, Таджикистан и Казахстан. Сегодня президент Ильхам Алиев находится с государственным визитом в Казахстане. Ранее отношения между Азербайджаном и Центральной Азией часто описывались по формуле «5+1» — пять центральноазиатских государств плюс Азербайджан как отдельный партнер. Однако сегодня эта формула превратилась из простой математической концепции в политическую и историческую реальность, а также — в нечто вроде «химического соединения», преобразовавшись в единое “6”, отражающее углубляющуюся интеграцию, формирование единого геополитического пространства и общую судьбу этих народов, основанную на общей истории, культуре, традициях, этническом и языковом родстве», — написал он, опубликовав видео.
In the past recent months, President Ilham Aliyev has made three visits to the Central Asian region, including Turkmenistan, Tajikistan, and Kazakhstan. Today, President Ilham Aliyev is on a state visit to Kazakhstan.
Previously, #Azerbaijan–#CentralAsia relations were often… pic.twitter.com/ZKH1z6Yhd0
