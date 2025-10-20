Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио.

Информация приводится в сообщении МИД России.

«Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех соглашений, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом», — уточняется в сообщении ведомства.

Согласно заявлению Госдепа США, Марко Рубио сегодня провел беседу с Сергеем Лавровым, чтобы обсудить дальнейшие шаги после телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным, состоявшегося 16 октября.

Госсекретарь подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта в соответствии с видением Трампа.