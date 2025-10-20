По итогам первого полугодия 2025 года Азербайджан занял 27-е место из 89 стран в рейтинге Numbeo по индексу дорожного трафика.

Индекс нашей страны составил 162.2. Чем выше показатель, тем хуже дорожная ситуация в стране.

Индекс дорожного трафика отражает комплексную оценку транспортной системы, включая такие факторы, как среднее время в пути, уровень неудовлетворённости поездками, выбросы CO₂ и общая неэффективность дорожной инфраструктуры.

Среднее время в пути в Азербайджане составило 40.2 минуты. Индекс неэффективности транспортной системы – 196,5, что говорит о предпочтении личных автомобилей общественному транспорту и длительных поездках на работу. Индекс выбросов CO₂ достиг 4221.9 грамма на одного пассажира в день.

Согласно индексу, из стран региона Армения заняла 71 место, Грузия — 53, там ситуация с дорожной обстановкой лучше, чем в Азербайджане. Хуже ситуация в Турции (12 место), Иране (8 место) и России (19).

Худшие показатели в мировом рейтинге зафиксированы в Нигерии, Коста-Рике, Шри-Ланке, Бангладеш и Кении. Лучшая ситуация – в Эстонии, Австрии и Финляндии.