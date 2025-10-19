Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды в Азербайджане на 20 октября. Согласно информации, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Юго-восточный ветер днем сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 14-17° тепла, днем — 20-24° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-80%, днем — 60-65%.

Погода на Абшеронском полуострове в основном будет благоприятна для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидается погода в основном без осадков. Однако вечером в северных и западных районах могут наблюдаться дожди и грозы. Местами возможны кратковременные ливни, выпадет град, в ряде районов — туман. Ожидается порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем — 20-25° тепла, в горах ночью — 2-7° тепла, днем — 8-13° тепла.

В некоторых горных и предгорных районах из-за туманной погоды ожидается снижение видимости на автомагистралях до 500-1000 метров.