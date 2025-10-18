Чрезвычайно насыщенная деловая неделя в ЦА свидетельствует о том, что регион не топчется на месте, в его транспортных, энергетических, иных возможностях заинтересован международный бизнес, инвестирующий не только в республики, считающиеся наиболее перспективными, но и отстающие от таковых. Какой «навар» все они получают или еще получат от растущего внимания к ним?

Центральная Азия доказала, что отсутствие выхода к морю — не приговор: регион превращается в ключевой транзитный хаб Евразии благодаря уникальному положению в центре континента и реализации инфраструктурных проектов, сообщает Евразийский банк развития (ЕАБР). Как передает KAZAKHSTAN TODAY, эксперты банка подсчитали, что объемы транзитных перевозок грузов через регион выросли на 70% за 2020-2024 гг. При этом 80% транзитных потоков проходит через Казахстан и Узбекистан. На долю железных дорог пришлось 60% от всего объема транзитных грузов, и более 70% на направления между Китаем с одной стороны, и Россией, Турцией, Афганистаном, странами Европы — с другой.

По данным Обсерватории транспортных проектов ЕАБР, до 2035 года в развитие транспортных коридоров в Центральной Азии будет инвестировано свыше 52 млрд долларов США. И значительная часть этих средств будет направлена на развитие МТК «Север – Юг» и Трансафганского коридора.

Центрально-азиатские СМИ обсуждают новый указ президента Турции Реджепа-Тайипа Эрдогана, упрощающий порядок трудоустройства граждан тюркских государств — документ опубликован в официальном вестнике Resmî Gazete. Согласно ему, изменения вносятся в положение о применении Закона «О возможности тюркоязычных иностранцев свободно осуществлять свои профессии и ремесла, работать в государственных или частных учреждениях, организациях или на рабочих местах в Турции».

Считается, что теперь граждане Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана смогут работать в Турции без прохождения сложных процедур получения разрешений при условии, что они соответствуют ряду критериев: наличие вида на жительство, отсутствие угрозы для национальной безопасности, подтверждение эквивалентности профессиональных сертификатов, полученных за рубежом, а также принадлежности к тюркской общине.

Но, и на это обратил внимание ряд СМИ, теперь президент Эрдоган будет лично определять, представители каких тюркоязычных народов смогут легально работать в Турции. Ранее этот вопрос решался на уровне министерств и правительства. А правом на трудоустройство в Турции будут обладать не все лица тюркского происхождения — только те, кто не могут осуществлять свою профессиональную деятельность в стране гражданства по независящим от них причинам; вынуждены продолжить жизнь в Турции по разным обстоятельствам.

«Фергана» же сообщает, что количество требований к иностранцам тюркского происхождения, желающим работать в Турции, увеличено с семи до десяти.

Информагентство также указывает на отсутствие списка национальностей, представители которых могут претендовать на признание иностранцами тюркского происхождения: «В одних источниках говорится, что к ним относятся только турки-ахыска, уйгуры, этнические турки из Болгарии и Греции и крымские татары. В других к этому списку добавляют туркмен, узбеков и других представителей тюркоязычного мира».

В Узбекистане проходят Международные военные учения «Бирлик – 2025» с участием войск пяти стран: самой РУз, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Они стартовали 16 октября на полигоне «Каттакурган» и продлятся до 21 октября.

По информации Минобороны Узбекистана, цель маневров с применением артиллерии, бронетехники, беспилотников и других систем дальнего поражения — отработка современных тактик, усиление доверия и координации между странами региона.

Подчеркивается, что особый акцент сделан на выработке согласованных стандартов взаимодействия в кризисных ситуациях, учете новых угроз и вызовов. Отмечается также, что впервые в рамках учений в Самарканде состоится встреча министров обороны вышеуказанных пяти стран.

Казахстан

Министр энергетики республики Ерлан Аккенженов озвучил на заседании правительства данные по добычи нефти в РК за девять месяцев текущего года. В соответствии с ними, Казахстан перевыполнил план по добыче нефти и газового конденсата на 13,2%, а экспорта нефти – на 14,9%. Таким образом, за отчетный период в республике объем добычи нефти и газового конденсата составил 75,7 млн тонн. Что касается экспорта нефти, с января по сентябрь (включительно) текущего года он составил 60,5 млн тонн.

Также, сообщил министр, за девять месяцев добыто 51,6 млрд кубометров газа (рост — 116,7% к аналогичному периоду прошлого года), а объем потребления товарного газа составил 14,3 млрд кубометров, т.е. 100,4% к соответствующему периоду 2024 года.

Вместе с тем объем транзита газа через территорию страны составил 53 млрд кубометров, а производство нефтепродуктов – 11,6 млн тонн. По итогам года премьер РК рассчитывает на производство в стране 13,7 млн тонн нефтепродуктов.

В Казахстане ввели мораторий на повышение цен на бензин и рост коммунальных тарифов, информирует ИА «Фергана». В частности, речь идет о замораживании цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции. Также с 16 октября приостановлено повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей. Мера будет действовать до конца 1 квартала 2026 года.

Кроме того, правительство вдвое увеличит финансирование казахстанских сельскохозяйственных производителей, что, в свою очередь, приведет к удешевлению продукции, относящейся к категории социально значимой. Особое внимание будет уделено усилению работы региональных комиссий по выявлению необоснованных посредников и фактов завышения торговых надбавок.

Среди других мер, предложенных правительством для стабилизации ситуации в экономике, решение вдвое увеличить объем льготных ипотек (до 500 млрд тенге/933 млн долларов), чтобы сделать жилье доступнее для граждан. Также для казахстанцев внедрят новый механизм приобретения автомобиля — лизинг для физических лиц (долгосрочная аренда с правом выкупа).

Казахстан и Азербайджан перейдут на электронный обмен «дозволами», информирует министерство транспорта РК. То есть, стороны рассчитывают в 2026 году ввести в практику электронный обмен разрешениями на международные автомобильные перевозки, что будет содействовать наращиванию грузового потока не только между двумя странами, но и в целом по Транскаспийскому маршруту (ТМТМ), связывающему государства Азии и Европы в обход России.

Напомним, этот транспортный коридор проходит через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию. Актуальность его эксплуатации возросла в 2022 году с введением санкционных ограничений в отношении России. И если в 2022-ом объем грузовых перевозок по ТМТМ составил 1,5 млн тонн, то к концу 2024 года возрос до 4,5 млн тонн.

Азербайджан и Казахстан также договорились продолжить цифровизацию логистики через интеграцию систем Digital Trade C orridor и Digital Logistics Platform и расширить сотрудничество в судостроительной отрасли для создания флота контейнеровозов и паромов для перевозок по Каспийскому морю.

Кыргызстан

Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк примут участие в финансировании проекта Камбаратинской ГЭС-1 в КР, пишет Asia-Plus. Он предусматривает строительство водохранилища объемом 5,4 млрд кубометров и гидроэлектростанции мощностью 1860 МВт, что позволит вырабатывать в среднем 5,6 млрд кВт·ч электроэнергии в год. По оценке экспертов, стоимость проекта превысит 4 млрд долларов, и его финансирование, помимо вышеуказанных банков, подразумевает также грантовое обеспечение.

Отмечается, что проекты Камбаратинских ГЭС-1 и ГЭС-2 были утверждены еще в СССР в 1988 году, но строительство первой прекратилось в 1994 году из-за нехватки финансирования (на тот момент было выполнено 25% работ). В 2008 году работы на ГЭС-2 возобновились при участии России, первый гидроагрегат был запущен в 2010 году, однако последующее сотрудничество застопорилось из-за обвинений в нецелевом расходовании средств. Позднее планировалось достроить обе станции с помощью компании «Русгидро», но договор был расторгнут по инициативе правительства Кыргызстана.

Национальный статистический комитет КР подвел итоги инвестирования республики за 2024 год. В соответствии с ними, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), поступивших в Кыргызстан из стран, не входящих в СНГ, возрос, по сравнению с годом предыдущим, на 4,1%. Рост обеспечили инвестиции из Люксембурга, Германии, Кипра, Турции и Китая. А их приток из ареала СНГ увеличился в 1,6 раза. Основной прирост зафиксирован за счет России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Крупнейшими странами-инвесторами в экономику Кыргызстана в 2024 году стали (от общего объема инвестиций в 1,3 млрд долларов) Китай — 27,8%; Россия — 27,1%; Казахстан — 11%; Люксембург — 7,4%; Турция — 5,5%.

Тенденция роста прямых иностранных инвестиций в КР сохраняется и в текущем году. Так, по итогам первого полугодия приток ПИИ достиг 562,7 млн в валюте США, что на 21,7% превышает показатель аналогичного периода 2024-го.

Узбекистан

Республика приступила к контейнерным поставкам в Европу по маршруту CASCA+, информирует Eurasia Today. Компания «Узтемирйулконтейнер» в рамках программы по маршруту «Узбекистан → Европа» мультимодально транспортирует карбамид (селитру) в морские порты Италии, Греции и Болгарии. Груз из логистического центра Сергели (поезд из 39 сорокафутовых контейнеров) следует по коридору CASCA+, проходит через грузинский порт Поти, а затем распределяется по портам Бургас (Болгария), Пирей (Греция), Неаполь и Специя (Италия). Время транзита — 25–30 дней.

CASCA+ (Central Asia — South Caucasus — Anatolia Plus) — это мультимодальный маршрут, инициированный государственными железнодорожными компаниями Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Турции и других стран региона. Он призван связать Центральную Азию с Европой посредством Южного Кавказа и Анатолии.

В сентябре текущего года делегация «Узтемирйулконтейнер» посетила Баку и провела переговоры с логистическими компаниями Азербайджана, включая ADY Express и Alliance Multimodal — для расширения грузопотока и участия частного сектора.

Внутри Узбекистана также продвигаются крупные инфраструктурные проекты, в частности, совместно с компанией DP World инициирован проект по созданию мультимодального логистического терминала в Ташкенте на 82 гектарах, с ж/д подключением, складами и зонами таможенного оформления.

Пресс-служба президента Узбекистана сообщает о новом этапе партнерства между Ташкентом и Эр-Риядом. По итогам переговоров между президентом РУз Шавкатом Мирзиеевым и министром инвестиций Саудовской Аравии Халида аль-Фалихом стало известно, что портфель проектов, запущенных сторонами в Узбекистане, превысил 27 млрд долларов – с акцентом на «зеленую» энергетику, инфраструктуру и сельскохозяйственный сектор. Сообщается также о решении компания ACWA Power дополнительно вложить до 5 млрд долларов в развитие узбекских энергетических проектов.

Параллельно Мирзиеев официально открыл строительство нового международного аэропорта вблизи Ташкента. Объект станет крупнейшим в инфраструктуре страны. Его площадь составит около 1 300 гектаров. Строительство рассчитано на четыре этапа; стоимость реализации первого оценена в 2,5 млрд долларов (аэровокзальный комплекс и аэродром).

В числе основных партнеров строительства аэропорта – компания Vision Invest (Саудовская Аравия), торговый дом Sojitz (Япония), Incheon International Airport Corporation (Южная Корея).

Таджикистан

Столица РТ приняла трехдневный Международный инвестиционный форум Dushanbe Invest–2025, только в первый день которого достигнута договоренность о привлечении в республику свыше 3 млрд долларов США (подписано 26 соглашений). В форуме принял участие и провел встречи с ключевыми партнерами президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Подписанные документы направлены на развитие приоритетных секторов экономики страны, включая энергетику, промышленность, инновации, искусственный интеллект и цифровизацию экономики, информирует «Госкоминвест» РТ.

Так, в реализацию пяти проектов в энергетической сфере будет инвестировано 2,5 млрд долларов. Курс взят на строительство китайской компанией Wuhan Building Material Industry солнечных электростанций мощностью 500 МВт в Согдийской области РТ; компанией Ejing Technology — солнечных электростанций той же мощности в Хатлонской области; российской «Росатом Энергия Возобновляемая» — на запуск строительства солнечных электростанций мощностью до 500 МВт в разных регионах РТ.

В работе форума приняли участие более 1 000 представителей правительств, руководителей ведущих компаний, финансовых учреждений и международных организаций из стран Азии, Европы и Ближнего Востока.

Туркменистан

Международная логистическая платформа Trans.ru информирует о договоренности России и Туркменистана по созданию «Упрощенного таможенного коридора» — подписано соответствующее соглашение. Это позволит ускорить выполнение таможенных процедур и тем самым сократить сроки доставки товаров и снизить финансовые и временные затраты бизнеса.

Отмечается, что Туркменистан на данный момент является одним из приоритетных для России направлений, поскольку через его территорию проходит восточная ветка международного транспортного коридора «Север-Юг». Он открывает для РФ дополнительный выход к морю через иранские порты и дает возможность в условиях санкционных ограничений переориентировать торговые потоки на рынки стран Ближнего Востока и Африканского континента.

В Туркменистане до конца года назначат российского цифрового атташе. Он будет развивать технологическое взаимодействие между странами и работать над реализацией совместных IT-проектов, рассказал журналистам зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко во время рабочей поездки в Ашхабад.

По его словам, российские IT-решения пользуются высоким спросом не только внутри страны, но и у иностранных партнеров, и «Мы намерены поддерживать этот интерес».

Представители Российского института цифровых атташе работают в 19 странах, включая Китай, Малайзию, ОАЭ, Аргентину, Индонезию и Республику Куба. Они заключают экспортные контракты на поставки российских IT-решений и курируют их развитие на территории страны.