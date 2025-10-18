Министерство финансов Азербайджана сообщило о сокращении расходов на оборону в ближайшие пять лет. В ведомстве отметили, что оборонные траты будут сокращены на 8,6% и в 2030 году республика планирует потратить на армию $4,7 млрд. Согласно плану, расходы на оборону в 2026 году будут в районе $5,12 млрд, что составляет около 21% от всех трат бюджета страны. Через три года ожидается, что расходы на армию будут составлять 18,4% бюджета. К слову, в текущем году в бюджете страны заложены расходы на оборону в размере $5 млрд.

Тенденцию и причины сокращения оборонного бюджета страны в ближайшую пятилетку для Minval Politika прокомментировал политолог Сахиль Искандеров, который назвал этот процесс вполне логичным.

«Азербайджан в течение долгих лет, и даже после победы в Отечественной войне, был вынужден увеличивать оборонный бюджет, поскольку длительное время находился в состоянии войны с Арменией. В указанный период приходилось также отражать нападки и со стороны зарубежных покровителей Армении, которые снабжали ее вооружением. Азербайджану в таких условиях приходилось выстраивать сильную и мощную армию, технически оснащенную самым современным оружием. Нам пришлось в течение определенного времени придерживаться именно такой политики», — сказал эксперт.

Но, пояснил он, после того, как Азербайджан одержал победу над агрессорской Арменией и восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, необходимость в увеличении военных расходов отпала сама собой: «Сегодня Азербайджан крепко держит пути безопасности на Южном Кавказе».

«Свободные же средства, думаю, власти направят на развитие социальной сферы, повышение уровня жизни граждан, в частности представителей уязвимых групп населения», — уверен собеседник.

Говоря о странах, которые ранее поддерживали агрессивную политику Армении, политолог напомнил о вчерашнем общении президента Азербайджана Ильхама Алиева с новым послом Франции в республике Софи Лагут, во время которого глава государства подчеркнул, что все недоразумения между странами остались позади. «А ведь сложности в отношениях возникли по вине французской стороны», — добавил эксперт.

«Так что и с Францией отношения выравниваются, несмотря на то, что она является одной из стран, которые вооружают Армению. Но, по всей видимости, и Франция, и Индия, то есть страны-поставщики оружия в Армению, решили больше не накалять обстановку в регионе, что пока неизвестно широкой аудитории», — сказал Искандеров.

Кроме того, по его словам, это является сигналом мировому сообществу, что настало время отказа от милитаризации и больших трат на военную сферу: «Это тоже своего рода грамотный политико-дипломатический ход азербайджанской стороны».

«Дополнительной гарантией данному решению является подписанный в августе в Вашингтоне документ. Таким образом, выходит, что и США выступают за демилитаризацию в регионе», — подчеркнул он.

Также собеседник выразил уверенность в том, что пример Азербайджана будет учтен Арменией и Ереван предпримет адекватные шаги: «Азербайджан для всего мира может быть моделью миролюбивого государства, поскольку дает понимание того, как следует поступать и проводить политику».

«В целом сегодня в мире глобальная безопасность находится под большой угрозой, поскольку мы становимся свидетелями новых очагов напряженности. Но, с другой стороны, мы увидели начало нормализации отношений между Израилем и ХАМАС, что тоже может послужить примером для других того, что договориться о мире возможно, чем бесконечно воевать», — убежден эксперт.

Но если в регионе Южного Кавказа, отметил собеседник, вновь какие-то внешние акторы будут подзуживать Армению, или провоцировать реваншистские силы на войну, то азербайджанское правительство будет вынуждено принять соответствующие меры для усиления азербайджанской армии.

«Что касается военного бюджета, то тут главное не то, насколько он сокращается или растет, а в том, чтобы на эти средства закупались современные образцы вооружения, более совершенное оружие. В этом плане, кстати, Азербайджан отличается от других стран, показывая пример рационального подхода. Есть страны, где закупается откровенный хлам, а Вооруженные силы Азербайджана оснащены самым современным, эффективным и технически мощным вооружением. Так что и меньшие средства можно расходовать с умом, создавая мощную армию», — резюмировал Искандеров.