Несмотря на несомненный успех переговоров президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина на полях саммита СНГ в Душанбе, из РФ приходят, скажем так, неоднозначные новости.

Накануне стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу азербайджанской диаспоры Ульяновской области Ислама Гусейнова. Причины такого решения не разглашаются. Как уже сообщал Minval Politika, Гусейнов переехал в Россию 20 лет назад, активно занимался общественной деятельностью, был советником губернатора Ульяновской области. Более того, у «родины Ильича» по традиции сложились достаточно близкие отношения с Азербайджаном на уровне регионального сотрудничества. 12 мая нынешнего года здесь даже отмечали 102-ю годовщину со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Можно предположить, что Ислам Гусейнов где-то «накосячил». Но, во-первых, в таком случае сначала становится известен сам «косяк», а уже потом за него следуют санкции. А во-вторых — и это, безусловно, главное, — в то время, пока между Россией и Азербайджаном разгорался, по выражению Владимира Путина, «кризис эмоций», российского гражданства лишились главы азербайджанской диаспоры нескольких регионов. Всё началось в Екатеринбурге, где среди арестованных в ходе облавы на этнических азербайджанцев оказался и глава азербайджанской диаспоры региона Шахин Шыхлинский. Ещё весной был лишён российского гражданства глава диаспоры в Архангельске Тарлан Гасымов. Не помогли ни хорошие отношения с властью, ни солидный список областных наград за благотворительность. В августе 2025 года гражданства лишили главу диаспоры Челябинской области Аршада Ханкишиева.

В сентябре под раздачу попал глава азербайджанской этнокультурной автономии Москвы Бахтияр Гасанов. Точно так же российский паспорт отобрали у главы азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова. Российский военкор и фейкомёт Александр Коц назвал это ответом Москвы «на неприкрытое хамство, льющееся из Баку». «Хамством», очевидно, сей персонаж посчитал требования расследовать катастрофу самолёта. Некоторые российские пропагандисты вообще призывали депортировать из РФ всех этнических азербайджанцев.

Понятно, что на заявления персон типа Коца можно было вообще не обращать внимания. Но вот решение о лишении гражданства лидеров азербайджанской диаспоры принимали уже не Александр Коц, Семён Пегов или ещё кто-нибудь в том же роде, а силовики с «большими звёздами» на погонах. Понятно, что до встречи в Душанбе ситуация развивалась в общем далеко не благожелательном контексте. Но теперь, казалось бы, обстановка уже другая. Президенты Азербайджана и России провели успешные переговоры в Душанбе, «развязан» самый, пожалуй, болезненный «узел» двусторонних отношений — расследование катастрофы рейса AZAL, сбитого в окрестностях города Грозный российской ПВО 25 декабря 2024 года. И как же тогда понимать решение о лишении гражданства главы азербайджанской диаспоры Ульяновска?

При этом напомним ещё раз: в российских реалиях глава диаспоры — это, как правило, ещё и посредник между землячеством и официальными властями. Он, как правило, хорошо знаком с представителями властей, его приглашают на встречи и переговоры в случае осложнений и т.д. И если глав диаспоры лишают гражданства — это серьёзнее, чем кажется. И тогда уже совершенно закономерно возникает вопрос: что происходит? Силовики на местах не в курсе о результатах переговоров Путина и Алиева в Душанбе? Правая рука не в курсе, что делает левая? Кто-то ещё продолжает считать Азербайджан «врагом России»?

Тем временем воодушевился небезызвестный Константин Затулин, который уже заявил журналистам: «Надо понимать, что Азербайджан не встанет в ряд верных союзников России — этого не может быть по определению. Полноценное стратегическое союзничество, особенно военно-политическое, Азербайджан развивает с Турцией. Цели Баку и Анкары в регионе во многом конкурентны российским». И что же, силовики в Ульяновске ориентируются не на Путина, а на Затулина?

Так или иначе, вопрос давления на диаспору слишком чувствителен для азербайджанской аудитории. И сегодня, когда, казалось бы, кризис в отношениях двух стран преодолён и отношения Азербайджана и России возвращаются в нормальное конструктивное русло, как же тогда понимать новости из Ульяновска? Как понимать заявление Затулина, депутата от правящей «Единой России», которого никто не спешит одёргивать? Кому-то на российских просторах и президент страны не указ? Азербайджанская аудитория имеет право знать ответ на эти вопросы.