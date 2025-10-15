Главу азербайджанской диаспоры и советника губернатора Ульяновской области Ислама Гусейнова лишили российского гражданства. Об этом сообщила журналистка Дарья Косаринова в своём Telegram-канале со ссылкой на близкое окружение Гусейнова.

Согласно сообщению, российский паспорт общественного деятеля был аннулирован 14 октября решением ФСБ, а въезд в страну теперь запрещён.

Причины и обстоятельства такого решения официально не разглашаются — ведомства пока не дали комментариев.

Известно, что Ислам Гусейнов переехал в Ульяновск около 20 лет назад, где возглавил областной азербайджанский конгресс и активно участвовал в общественной жизни региона.