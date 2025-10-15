Сенат Конгресса США уже в девятый раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства, деятельность которого частично приостановлена.

В ходе процедурного голосования документ, ранее одобренный Палатой представителей, поддержал 51 сенатор, против высказались 44. Для утверждения законопроекта необходимо не менее 60 голосов.

Ранее Сенат также несколько раз отклонял аналогичные инициативы, внесённые демократами, — не менее семи раз. Таким образом, компромисс по возобновлению финансирования правительства пока не достигнут, а частичная приостановка его работы продолжается.