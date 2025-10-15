Еврокомиссия в ближайшее время представит план реформирования системы оборонных закупок, в том числе с учетом возможного усиления напряженности с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ.

Инициатива рассчитана на пять лет — до 2030 года. В документе отмечается, что «авторитарные государства все активнее влияют на экономику и политику в Европе», тогда как традиционные союзники ЕС концентрируют внимание на других регионах. «Военизированная Россия» названа «постоянной угрозой безопасности Европы в обозримой перспективе».

План предусматривает, что к концу 2027 года 40% оборонных закупок стран ЕС будут осуществляться совместно. Для сравнения, в настоящее время доля совместных закупок составляет менее 20%, несмотря на обязательство достичь 35%, взятое сообществом еще в 2007 году.

Документ предлагает комплексную перестройку военного планирования и закупочной деятельности в ЕС. Страны объединения должны согласовывать свои оборонные бюджеты и оперативно формировать коалиции для совместной разработки новых оборонных программ. Начать реализацию этих мер планируется уже в следующем году, чтобы к 2030 году достичь боеготовности, отмечают в Еврокомиссии.