В отличие от 2024 года, участие премьера Венгрии Виктора Орбана на саммите Совета глав государств ОТГ в Габале публичной негативной реакции в Европе не вызвало — несмотря на то, что он раскритиковал Евросоюз и похвалил тюркские страны (в противовес ЕС) за приверженность к миру и сохранение традиционных ценностей, выбивающихся из «либерального» курса и его повсеместного насаждения Брюсселем. Но это не единственный «грех» венгерского лидера – он сильно преумножил его буквально за неделю. Но и Габала вряд ли забыта.

После участия в 12-ом саммите Совета Глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в азербайджанской Габале премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем официальном аккаунте в соцсети написал: «На 12-ом саммите Совета глав государств ОТГ Венгрия и тюркские государства вновь подтвердили приверженность миру. В то время как Европейский союз продолжает войну на украинском фронте, мы вместе во имя диалога и устойчивого мира».

А в своем выступлении на саммите ОТГ в Габале он заявил, что, в отличие от Европы, «здесь мы наблюдаем атмосферу, где бережно сохраняются общечеловеческие ценности, царят стабильность и взаимное доверие».

И если в прошлом году Европа в резкой, далеко не дипломатичной форме отреагировала на участие Орбана в саммите ОТГ опять-таки в Азербайджане – в Шуше, то в этом году ей пришлось воздержаться от истерик. Вероятно, потому, что Азербайджан со всей очевидностью стал для нее альтернативным поставщиком природного газа, то есть ценным «кадром» для обеспечения энергобезопасности ЕС, если не в полной мере, то в значительной степени, и портить отношения с Баку и ОTГ (фактор Центральной Азии и Турции) ей не с руки. Ну, а с Орбаном Брюссель разберется иначе, тем более что, несмотря на угрозы в адрес венгерского премьера, он не прекращает придерживаться собственной, работающей на суверенитет его страны, политики. Можно считать, что Брюссель объявил Орбану войну: об этом – ниже.

Напомним, в прошлом году Орбан заявил в Шуше, что рассматривает ОТГ как «очень важную организацию для сотрудничества между Западом и Востоком». Он также поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за то, что тот «дал тысячам людей в регионе возможность жить в мире». И выразил надежду, что такая возможность появится и в Европе «как можно скорее».

И тогда председатель Подкомитета по обороне и безопасности комиссии по внешним отношениям Европарламента Натали Луазо назвала позором для Венгрии и скандалом для Европы участие Орбана в саммите ОТГ в Шуше. В соцсети Х она написала: «Участие Виктора Орбана в Саммите тюркских государств с представителем Северного Кипра, да еще и в городе в «Нагорном Карабахе» (кавычки – Minval) является позором для Венгрии и скандалом для Европы».

А Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не получал полномочий представлять сообщество на неформальном саммите в Шуше, подчеркнув, что Евросоюз отвергает попытки легитимации тюркскими странами Турецкой республики Северного Кипра».

Но только ли в последней проблематике было дело? Не в том ли (а ведь ситуация изменилась стремительно, буквально за год), что принадлежность «Нагорного Карабаха» Азербайджану ставилась многими в ЕС, мягко говоря, под сомнение, и он лоббировал интересы Армении – как теперь выяснилось, зря. И, «как выяснилось», президент Азербайджана Ильхам Алиев стал играть одну из ведущих ролей в мировой политике (об энергетической полезности АР уже было сказано).

Что же до собственно Венгрии, участием в качестве наблюдателя в ОТГ она заявила о себе как о стране, способной вести диалог не только с Западом, но и Востоком, укреплять взаимодействие с Баку и Анкарой и не вступать, в отличие от ЕС, в конфликт с Россией – а, скорее, стать «мостом» между ОТГ и Евросоюзом. Разумеется, не без стремления обеспечить энергетическую безопасность Венгрии и ее ресурсную достаточность как за счет Азербайджана, так и России. Это – как минимум.

Но Габала, так сказать, «отшумела», а шокировать Евросоюз Орбан продолжает. В частности, он заявил о начале сбора подписей в Венгрии против военных планов лидеров ЕС.

«Нас ждет жаркая осень. Европа стремительно приближается к войне. … в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена», — написал венгерский лидер на своей странице в Facebook. А поскольку, убежден он, Венгрия этого не хочет, Евросоюз развернул против нее кампанию по дискредитации.

И расшифровал: это — обвинения в шпионаже, скандалы с фейковыми новостями и юридические манипуляции. «Мы не будем стоять в стороне и наблюдать за этим! Мы должны еще раз показать, что венгерский народ не хочет войны. Именно поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем в каждом городе и каждой деревне, потому что сейчас нам нужен каждый миролюбивый венгр!», — заключил Орбан.

Этим его «преступления» прошлой недели не ограничились. Орбан заявил, что Будапешт не поддастся давлению со стороны лидеров Евросоюза и не поддержит вступление Украины в ЕС, а также финансирование украинской армии и государственных расходов. По его словам, правительство страны не собирается перекладывать бремя внешней поддержки на плечи венгерских граждан, отправляя их деньги в Брюссель или в Украину. И подчеркнул, что руководство Украины любой ценой пытается вовлечь Европу в военный конфликт и повлиять на внутриполитическую ситуацию в Венгрии накануне парламентских выборов, запланированных на апрель 2026 года.

Дальше – больше. В беседе с порталом EconomX Орбан заявил, что Венгрия не желает вводить у себя евро, и вопрос этот не стоит для страны в повестке дня, поскольку Евросоюз находится в процессе распада – «он просто разваливается сейчас», а введение евро свяжет Венгрию с Евросоюзом теснее, что, с его точки зрения, нежелательно. Ну и указал на то («перекличка» с саммитом ОТГ в Габале), что Евросоюз страдает от политических провалов, миграционного кризиса и долгов, а Венгрия ориентируется на семейную политику и делает ставку на традиционные ценности.

Добавим к этому, что Орбан (его цитирует Budapest Times) заверил: Венгрия «ни на йоту не уступит» в защите христианских ценностей и общин. Он выразил сожалением тем, что многие европейские страны отвернулись от своих религиозных корней, и подтвердил готовность Венгрии бороться с «современными антихристианскими движениями» и продолжать «церковное и государственное строительство».

«Новыми Лениными» назвал Орбан современные антихристианские движения в Европе и притеснение ими верующих. ЕС, по его словам, превратился в «цивилизацию разрушителей церквей» (ссылка Орбана на статистику Германии и Франции, согласно которой за последние десятилетия были снесены или закрыты сотни церквей).

Словом, что ни день, то Орбан «бросает перчатку» Брюсселю, прежде бросившему ее Венгрии и любому свободному шевелению государств Евросоюза, посмевших заявить о предпочтительности традиционных ценностей, семьи, свободы вероисповедания и нежелании вмешиваться в чужие войны. А в случае с Орбаном – так он еще и ездит на тюркские саммиты, «якшается» с «нежелательными элементами», хвалит Алиева и Азербайджан – так нужный Европе и, вместе с тем, стоящий у Брюсселя поперек глотки с его последовательным и твердым отстаиванием собственного суверенитета и традиционных ценностей; утвердившегося в качестве авторитета в мировой политике. А это уже, знаете ли, «слишком»: «дурной пример» — как ветрянка.

Что ж, Орбан с «его» Венгрией стал «паршивой овцой» Евросоюза, которую «вылечить» Брюссель может только ее изгнанием через победу оппозиции на апрельских парламентских выборах в 2026 году. Но таких «овец» появляется все больше, и не превратятся ли они в целое «стадо» — с большой вероятностью, к следующим выборам в Европарламент в условиях усиления в ЕС правых партий и увеличения числа националистов и евроскептиков.

А к поражению правящей партии Венгрии – «Фидес», Брюссель уже готовится: политической силе Орбана он противопоставляет и поддерживает оппозиционную центристскую партию Петера Мадьяра «Уважение и свобода» («Тиса»), который призвал к проведению выборов раньше запланированного конституционного срока. По его словам, правоконсервативная «Фидес» премьера Орбана теряет популярность, о чем, полагает он, свидетельствуют результаты социологических опросов.

В то время как Орбан обвиняет политических оппонентов в том, что они являются «украинскими агентами», а Мадьяр называет противную сторону «российскими шпионами», электоральные предпочтения довольно шатки и изменчивы, четверть избирателей не определилась с политическим выбором. Однако некоторые социологические опросы говорят о том, что хоть «Фидес» и обходит оппонентов с отрывом в несколько процентов, но можно считать, что пока они идут «ноздря в ноздрю».

Поэтому ожидать быстрого перелома ситуации однозначно в пользу орбановской «Фидес» при активности такого инструмента против нее, как Брюссель, все же, не стоит. Разве что произойдет нечто чрезвычайное, способное сыграть на руку сторонникам суверенитета Венгрии, утверждения в ней традиционных семейных, религиозных и культурных ценностей.