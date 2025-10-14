Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал лидера оппозиции Марию Корину Мачадо «демонической ведьмой» спустя несколько дней после того, как ей была присуждена Нобелевская премия мира, сообщает Newsweek.

Нобелевский комитет отметил заслуги Мачадо в борьбе за демократические права венесуэльцев и ее усилия по мирному переходу от авторитарного режима к демократии. Получив награду, оппозиционерка поблагодарила президента США Дональда Трампа за «решительную поддержку демократического движения» в Венесуэле, что вызвало резкую реакцию Каракаса.

Выступая на мероприятии в честь Дня сопротивления коренных народов, Мадуро заявил, что 90% населения страны отвергают «демоническую ведьму Сайону» — персонажа из местного фольклора, символизирующего злой дух. По словам президента, венесуэльцы хотят «мира со свободой и суверенитетом».