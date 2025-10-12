Бывшая помощница 46-го президента США Джо Байдена, а ныне российская журналистка Тара Рид, в интервью Tsargrad.tv прокомментировала поведение американского политика, который во время выступлений не раз здоровался с «невидимыми» людьми.

Рид предположила, что у Байдена могут быть признаки деменции, хотя призналась, что не уверена в диагнозе.

«Он больной и старый человек. Вероятно, он просто воображает кого-то из своего прошлого — возможно, уже ушедшего человека. Может быть, у него болезнь Альцгеймера. Но как только стало ясно, что у Байдена деменция, он должен был сложить полномочия», — сказала журналистка.

Она также напомнила, что ещё в 2019 году, находясь в США, предупреждала: в случае прихода Байдена к власти возможен конфликт с Россией, так как он, по её словам, «крайне русофобски настроен».