Решение президента Эммануэля Макрона вновь назначить Себастьяна Лекорню главой правительства вызвало бурю критики, сообщает NZZ.

Лидер правых Жордан Барделла назвал это «плохой шуткой» и обвинил Лекорню в олицетворении власти, «потерявшей связь со страной». Он также призвал парламент выразить недоверие новому кабинету. Марин Ле Пен заявила, что Макрон «маневр за манёвром пытается удержать власть». В соцсетях правых политиков говорилось об «обмане» и «двойном предательстве доверия».

Левые также резко осудили решение: Матильда Пано из «Непокорённой Франции» заявила, что Макрон лишь «откладывает свой уход», а лидер «Зелёных» Марин Тонделье назвала повторное назначение «невероятным».

Даже среди союзников президента звучит недовольство. Министр финансов Амели де Моншален, покидающая пост, обвинила Макрона в «постыдной манипуляции».