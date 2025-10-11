Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси распорядился прекратить атаки на Израиль и нападения на торговые суда в Красном море и Аденском заливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник внутри движения.

«Все операции против Израиля и связанных с ним торговых судов прекращаются, так как активная фаза конфликта в Газе завершена», — заявил собеседник агентства.

По его словам, хуситы будут наблюдать за соблюдением Израилем условий перемирия, включая освобождение палестинских заложников и обеспечение доступа гуманитарной помощи в сектор Газа. В случае нарушения договоренностей движение оставляет за собой право возобновить военные действия.