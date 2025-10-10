Министерство внутренних дел МВД прокомментировало утверждения о якобы оказания давления на отца шехида.

Как сообщили в МВД, в социальных сетях распространились видеообращения отца шехида, в которых он утверждает, что подвергся давлению со стороны сотрудников дорожной полиции на стационарном посту в Шамкирском районе.

«4 октября в Службу “102” поступили жалобы граждан в связи с тем, что автомобиль марки BMW X6 с государственным регистрационным номером 77-CD-226 создавал на дороге реальную угрозу для жизни других участников движения, нарушая правила на высокой скорости. В связи с этими жалобами автомобиль был остановлен на стационарном посту, и у водителя были проверены документы. Выяснилось, что водитель управлял транспортным средством, принадлежащим жителю Гёйгёльского района, не имея на это права. Он заявил, что является отцом шехида, и, ссылаясь на это, сообщил об отсутствии необходимых документов, а также намеренно порвал на себе одежду и сделал видеосъемку, утверждая, что на него оказывается давление. Несмотря на проведённые с ним разъяснительные беседы, гражданин продолжал настаивать на своих необоснованных утверждениях», — говорится в сообщении МВД.

МВД также представило видеозаписи, опровергающие заявления гражданина об оказании на него давления.

«Министерство внутренних дел ещё раз подчёркивает, что семьям шехидов и ветеранам всегда оказывается особое внимание и забота. Однако недопустимо злоупотреблять этим отношением, совершая грубые правонарушения и создавая реальную угрозу для жизни других участников движения, а также управляя автомобилем без государственных номерных знаков. Уважение закона и есть величайшее проявление почтения к шехидам, их семьям и обществу в целом», — говорится в информации.