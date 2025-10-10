На участке «Ази Асланов – Ахмедли» интервал движения поездов сокращён до 5 минут. Об этом заявили в ЗАО «Бакинский метрополитен», сообщает Minval.

По результатам мониторинга, проведённого компанией, было решено сократить интервалы движения поездов ещё на одном участке метрополитена. В связи с началом нового учебного сезона и ростом числа пассажиров на станции «Ази Асланов», движение поездов на участке «Ази Асланов – Ахмедли» будет регулироваться с интервалом 5 минут в часы пик и 7 минут в остальное время.

Согласно плану, испытания, связанные с организацией движения поездов в тоннелях на данном участке, успешно завершены и безопасность движения полностью обеспечена.

Напомним, что 30 ноября 2024 года в связи с капитальным ремонтом и реконструкцией тупикового пути станции «Ази Асланов» был введён новый график движения поездов на красной и зелёной ветках, и на данный момент движение организовано только до станции «Ахмедли».

Так как ремонтные работы ведутся исключительно на тупиковом участке, станция «Ази Асланов» не была закрыта для пассажиров — для неё был установлен специальный график с 10-минутным интервалом.