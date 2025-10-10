Исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых, арестованный ранее в Баку, освобожден. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии «Коммерсанту».

По его словам, решение было принято накануне встречи президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе.

Как уточнил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку.

В ответ российская сторона освободила одного из задержанных в России граждан Азербайджана. По данным Minval Politika, речь идет об экс-директоре Театра сатиры Мамедали Агаеве.

Агаев был задержан в конце августа. По данным прокуратуры, он вместе с соучастниками якобы похитил около 20 млн рублей, используя фиктивные отчёты о выполненных работах. На его счета и счета родственников был наложен арест, возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Экс-директору театра грозило до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Агаев проработал в Московском академическом театре сатиры с 1985 по 2021 год, последние три десятилетия возглавлял учреждение.