В рамках соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, 9 октября из Германии были возвращены 40 граждан Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы.

В ведомстве отметили, что Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координирует Госмиграционная служба, предпринимает необходимые шаги для оперативного решения вопросов, связанных с возвращением граждан, а также для обеспечения их эффективной и устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество.