Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах. На нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;
2. Круг «3-го микрорайона»;
3. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро «Азадлыг проспекти»;
6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Тбилисский проспект, от станции метро «20 Января» в направлении центра.