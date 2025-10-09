Азербайджан остаётся сторонником диалога и общего прогресса в рамках Содружества Независимых Государств.

Об этом написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своём аккаунте в соцсети X, поделившись впечатлениями об участии в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, прошедшем в Душанбе.

По словам главы МИД, Азербайджан последовательно выступает за укрепление сотрудничества в культурной, экономической и других сферах в рамках Содружества.

«Я напомнил об успешном проведении III Игр СНГ, статусе Лачина как культурной столицы СНГ в 2025 году, сообщил о развивающихся торговых связях, необходимости совместных действий против терроризма и транснациональной преступности», — отметил Байрамов.

Министр подчеркнул, что Азербайджан и далее будет поддерживать инициативы, направленные на укрепление партнёрства, безопасности и устойчивого развития в регионе СНГ.

Attended and addressed the CIS Council of Foreign Ministers meeting in #Dushanbe. Reaffirmed #Azerbaijan’s commitment to strengthening cooperation within CIS across cultural and economic & other areas. Highlighted the successful hosting of the 3rd CIS Games, Lachin’s status as… pic.twitter.com/2OW35F7b1V — Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) October 9, 2025

Согласно информации МИД Азербайджана, Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе рассказал о приоритетах Азербайджана в культурной, экономической и гуманитарной сферах. В своём выступлении Байрамов подчеркнул приверженность страны культурной дипломатии и отметил успешное проведение III Игр СНГ, состоявшихся в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября.

«Министр выразил благодарность за поддержку решения об объявлении города Лачин «Культурной столицей СНГ на 2025 год», подчеркнув, что уже реализуется множество культурных проектов, направленных на демонстрацию уникального наследия города.

Касаясь вопросов безопасности, Байрамов отметил важность скоординированных усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью, и приветствовал принятие совместных документов, направленных на укрепление коллективной безопасности.

В контексте предстоящей 40-й годовщины Чернобыльской трагедии, министр напомнил о её продолжающихся гуманитарных и экологических последствиях, почтил память погибших и выразил признательность спасателям, в том числе азербайджанцам, участвовавшим в ликвидации последствий катастрофы.

Затронув экономическую повестку, Байрамов подчеркнул рост товарооборота между Азербайджаном и странами СНГ, отметив, что эта динамика отражает эффективность взаимовыгодного сотрудничества.

В завершение глава МИД Азербайджана подтвердил приверженность страны укреплению доверия, конструктивного диалога и общего прогресса в рамках СНГ», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.