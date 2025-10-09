Турция станет участницей международной рабочей группы, которая будет следить за выполнением соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Анкара также намерена активно участвовать в работах по восстановлению разрушенной инфраструктуры анклава.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в состав группы, помимо Турции, войдут США, Катар, Египет и Израиль. Турецкая делегация ранее принимала участие в переговорах между Израилем и движением ХАМАС по мирному плану, предложенному президентом США Дональдом Трампом, который включает 20 пунктов.

Кроме того, по данным агентства, Турция планирует участвовать в создании отдельной команды, которая займётся поиском тел израильских заложников, погибших на территории Газы, местонахождение которых пока неизвестно.