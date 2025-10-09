Режим прекращения огня вступит в силу только после одобрения правительством Израиля достигнутого соглашения, пояснили в канцелярии премьер-министра Израиля на фоне сообщений о вступлении в силу режима прекращения огня.

Ранее израильские СМИ сообщили, что с 12:00 по израильскому времени в секторе Газа официально вступил в силу режим прекращения огня.

По их данным, сегодня вечером в Израиль из Египта прибудут спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер для консультаций с израильскими властями.

Отмечается, что в 17:00 по местному времени состоится заседание кабинета министров, а через час начнется заседание правительства. Ожидается, что по его итогам будет принято решение об освобождении палестинских заключенных в обмен на удерживаемых заложников.