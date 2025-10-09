Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что в случае продолжения масштабных отключений электроэнергии на территории Украины возможны ответные меры, включая блэкауты в российских Белгородской и Курской областях.

По словам Зеленского, такие меры могут быть применены как ответ на разрушения инфраструктуры и критические сбои в энергоснабжении Украины.

Ранее, 7 октября, в городе Прилуки Черниговской области Украины более 60 тысяч домов остались без света после удара по энергетическому объекту. В начале октября из-за атак на энергосистему временно отключали свет и воду в Сумской области.

Кроме того, в этом месяце перебои с электричеством фиксировались в Новгороде-Северском и Семеновке Черниговской области, Славутиче Киевской области, Днепре, а также на объектах Чернобыльской атомной электростанции.