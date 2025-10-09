В Киеве активно разворачивается строительство противорадиационных укрытий, сообщает Telegraf со ссылкой на главу Оболонской районной администрации города Кирилла Фесика.

По его словам, первые два таких объекта уже введены в эксплуатацию на Оболони. Эти укрытия не являются временными: они спроектированы как капитальные конструкции, рассчитанные на длительное пребывание людей. Стоимость одного укрытия оценивается в 3–5 млн гривен ($72–120 тыс.).

Кроме того, планируется установка мобильных небольших укрытий в районах, где отсутствуют подземные конструкции. Они смогут одновременно принимать от 25 до 50 человек.