В египетский Шарм-эль-Шейх прибыли советники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф для участия в переговорах между Израилем и ХАМАС в рамках «плана Трампа». Сегодня также ожидается приезд главы израильской переговорной группы Рона Дермера, премьер-министра Катара Мухаммеда аль-Тани и главы турецкой разведки Ибрагима Калынa.

ХАМАС намерен обсудить график вывода израильских войск из сектора Газа и свободу передвижения для забора заложников и тел погибших. Стороны обменялись списками заложников и палестинских заключенных, включая Марвана Баргути, осуждённого в Израиле на пять пожизненных сроков. Также ХАМАС требует передачи тел погибших лидеров движения Яхьи и Мохаммеда Синваров.