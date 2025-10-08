«Лёд тронулся» — именно так точнее всего можно охарактеризовать то, что происходит сегодня между Баку и Москвой. 7 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину и поздравил его с днём рождения. «В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией», — говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Подробностями разговора официальные источники делиться не торопятся — ни в Москве, ни в Баку. Однако помощник президента России Юрий Ушаков уже не стал исключать, что два лидера могут встретиться в Душанбе. 10 октября состоится заседание Совета глав государств СНГ. «Обычно в ходе такого рода мероприятий двусторонние встречи, естественно, будут. И будут как заранее согласованные, так и встречи “на ногах” или встречи, о которых лидеры договорятся по ходу. Это часть, собственно, работы всех саммитов», — отметил Ушаков. В ответ же на прямой вопрос, возможна ли встреча российского президента, например, с Алиевым в рамках одного из таких форматов, сказал: «С Алиевым, например? Почему нет».

Вряд ли здесь уместна ирония в тех случаях, когда дипломат говорит «может быть». Очевидно, что Баку и Москва стремятся остановить дальнейшее развитие эскалации. Во всяком случае, как сообщает ТАСС, один из адвокатов потерпевших по делу о теракте в «Крокусе» заявил, что следствие отказало защите потерпевших в требовании арестовать активы владельцев концертного зала Араза и Эмина Агаларовых до получения результатов одной из ключевых экспертиз.

«В целях установления круга виновных лиц и степени их участия в совершённом преступлении, а также объёма оказанных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, назначен ряд комплексных судебных экспертиз, длительность проведения которых обусловлена особой сложностью и большим объёмом исследуемых объектов. По результатам указанных экспертиз будет дана юридическая оценка действиям лиц, проверяемых на причастность, а также решён вопрос о применении обеспечительных мер. В этой связи заявленное ходатайство в настоящее время удовлетворено быть не может», — говорится в документе, на который ссылается адвокат. Бежать впереди следственного паровоза и предугадывать, что покажет эта самая «одна из ключевых экспертиз», — дело неблагодарное, однако складывается впечатление, что судебно-силовое давление на азербайджанскую диаспору в России тоже слабеет. И если так, то это ещё один признак того, что стороны «развязывают узелки».

Правда, пока что Баку и Москва даже не приступили к обсуждению вопроса, с которого, собственно, и начался нынешний кризис — расследования катастрофы гражданского самолёта AZAL, сбитого российской ПВО в окрестностях города Грозный. Москва не признала ответственность своей ПВО, не выплатила компенсаций (страховые выплаты компенсацией не считаются) и не привлекла к ответственности виновных.

Трудно сказать, как будут развиваться события на этом векторе. Однако нет сомнений, что тенденция в двусторонних отношениях Азербайджана и России сменилась. Если раньше кризис только обострялся, то теперь с обеих сторон налицо стремление его разблокировать. В продолжении кризиса не заинтересована ни одна из сторон. Другой вопрос, что подобные события для двусторонних отношений не проходят бесследно.