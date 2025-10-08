Утром в среду, 8 октября, израильские военные перехватили флотилию активистов, отплывшую из Италии в сторону сектора Газы, сообщают организаторы акции.

«В течение часа израильские ВМC атаковали восемь судов. Только «Совесть» все еще плывет, несмотря на атаку израильского военного вертолета», — говорится в сообщении «Глобальной флотилии Сумуда» (Global Sumud Flotilla) в соцсети X. Позднее там же появилось сообщение о захвате «Совести».

В МИД Израиля подтвердили, что все девять судов флотилии и находившиеся на них около 100 активистов доставлены в израильский порт. Пассажиры находятся в безопасности, и ожидается, что в ближайшее время они будут депортированы, сообщает The Times of Israel.

Флотилия направлялась к сектору Газы с целью прорыва морской блокады, которая действует с 2007 года.