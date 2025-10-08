В Габалинской декларации по итогам 12-го саммита Совета глав государств Организации тюркских государств приветствуется парафирование соглашения, достигнутого 8 августа 2025 года в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией.

Документ предусматривает открытие коммуникационных каналов между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, что позволит реализовать транзитный потенциал региона и будет способствовать миру и процветанию.

Лидеры ОТГ выразили поддержку усилиям по запуску и развитию Зангезурского коридора, подтвердили приверженность эффективному использованию железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, а также подчеркнули значение Транскаспийского международного транспортного коридора и железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан для укрепления связей между Европой и Азией.