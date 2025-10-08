Издание Sohu назвало Японию главной угрозой для США — как в военном, так и в экономическом плане. По оценке китайских аналитиков, Токио сумело незаметно обойти Россию и Китай по совокупному уровню потенциальной угрозы Вашингтону.

Авторы статьи отмечают, что на протяжении десятилетий Япония находилась под покровительством США, что позволило ей спокойно развивать собственные военные и технологические возможности.

В результате страна значительно усилила военно-морской флот, сделав его одним из самых современных в Азии.

Кроме того, Япония стала лидером в ключевых отраслях промышленности, включая производство чипов и полупроводников, что обеспечивает ей важную роль в глобальной экономике и технологическом противостоянии.