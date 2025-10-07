Президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в российском лидере Владимире Путине, отметив, что российско-украинский конфликт оказался значительно сложнее, чем ожидалось.

Об этом американский президент рассказал журналистам в Белом доме накануне встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

«Я очень разочарован в нем. Я думал, этот конфликт будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке. Посмотрим, что произойдет дальше», — сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, он изначально полагал, что сможет быстро достичь мира благодаря своим отношениям с Путиным, однако реальность оказалась иной.

Кроме того, Трамп сообщил, что в ближайшее время планирует встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, а также обвинил Демократическую партию в перебоях в работе правительства США.