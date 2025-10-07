ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля, чтобы не навредить переговорам по мирному урегулированию в секторе Газа под руководством президента США Дональда Трампа, сообщает EuObserver со ссылкой на европейских дипломатов.

«ЕС заморозил переговоры по санкциям против Израиля из-за плана США по прекращению огня», — пишет издание.

Отмечается, что даже рабочие группы низкого уровня в Совете ЕС не будут обсуждать предложение Еврокомиссии о санкциях на этой неделе. Заморозка обусловлена главным образом решением Германии и Италии занять выжидательную позицию и посмотреть, принесёт ли план Трампа, который будет обсуждаться в Каире, какие-либо изменения на местах.

Один из дипломатических источников по этом поводу подчеркнул: «Никто не хочет предпринимать шаги, которые могут помешать переговорам».