Папа Римский Лев XIV в конце ноября совершит первый апостольский визит за рубеж, посетив Турцию, а затем Ливан.

Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает РИА Новости.

«Приняв приглашение главы государства и церковных властей страны, папа Римский Лев XIV совершит апостольскую поездку в Турцию с 27 по 30 ноября 2025 года, которое включит в себя паломничество в Изник ​​по случаю 1700-летия Первого Никейского собора», — говорится в заявлении Бруни.

Затем по приглашению властей Ливана папа Римский Лев XIV посетит эту страну с 30 ноября по 2 декабря. Программа поездки будет объявлена ​​в надлежащее время, сообщили в Ватикане.