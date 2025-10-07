С начала войны в секторе Газа США выделили Израилю не менее $21,7 млрд военной помощи, сообщает проект Costs of War («Цена войны») при Университете Брауна. По данным исследования, в первый год конфликта США направили $17,9 млрд, во второй — $3,8 млрд.

Авторы доклада отмечают, что американское оружие, включая самолёты F-15, F-16, F-35 и вертолёты Apache и Black Hawk, играет ключевую роль в действиях ЦАХАЛ и израильской полиции и наносит значительный гуманитарный ущерб населению Газы.

За те же два года на другие военные операции на Ближнем Востоке США потратили от $9,65 млрд до $12,7 млрд.