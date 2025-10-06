Сабаильский районный суд продлил срок ареста бывшего председателя Совета старейшин Имишлинского района Салеха Самедова на 3 месяца, сообщает APA.

Самедов обвиняется по статье 179 УК Азербайджана. Ранее он был арестован Службой государственной безопасности (СГБ) и 13 мая освобождён от должности председателя Совета старейшин.

Правление Совета старейшин сообщало, что Самедов допустил действия, порочащие имя Совета, грубо нарушил требования Устава и был исключён из состава членов Совета старейшин Азербайджана.